Vane - Atmosphärisches Open World-Abenteuer im PSX 2016-Trailer

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 15:59

Vane führt die Spieler in eine geheimnisvolle Welt, in der sch eine seltsame Zivilisation niedergelassen hat. Noch ist über das vielversprechende Projekt der ehemaligen The Last Guardian-Macher von Friend & Foe Games nicht viel bekannt, außer dass wir einen Jungen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten aus der Schulterperspektive steuern. Neben der Erkundung der frei begehbaren Spielwelt sollen Rätsel und Puzzle-Elemente im Vordergrund stehen.

Zunächst nur für den PC angekündigt, erscheint Vane 2017 nun auch für PS4.