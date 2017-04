Versprochen & gestrichen - Warum angekündigte Features geschnitten werden - GameStar TV

Mittwoch, 12. April 2017 um 13:55

Zu Gast bei GameStar TV in dieser Folge ist der Lead System Designer Seth Shain von Arkane Studios, die am 5. Mai 2017 das neu Prey für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.

Im Video spricht Seth mit GameStar-Redakteur Christian Fritz Schneider über die Veränderungen, die Prey in seiner Entwicklung unterlaufen ist. Es geht um Test-Durchläufe und die Zusammenarbeit mit id-Software, den Machern von Doom. Seth spricht auch über Änderungen in der Entwicklung beim ersten Dishonored und wie das Team das Schleichspiel anpassen musste.

Unter anderem verrät Seth auch, was aus den Survival-Elementen für das neue Prey geworden ist und ob wir das Feature noch bekommen.