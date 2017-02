Victor Vran - Trailer kündigt Overkill-Edition für PS4, Xbox One & PC an

Dienstag, 21. Februar 2017 um 16:30

Wired Productions hat eine Overkill-Edition für das Action-RPG Victor Vran angekündigt, die für PS4, Xbox One und den PC erscheinen soll.

Neben dem Hauptspiel enthält Victor Vran: Overkill Edition die beiden Erweiterungen Motörhead: Through the Ages und Fractured Worlds. Während uns erste Erweiterung quer durch den Mythos der Band Motörhead führen will, schickt uns letztere in eine Dimension aus den Fragmenten zerbrochener Welten, die uns in neue Level und endlose Dungeons lockt.

Erscheinen wird das Spiel digital und als Retail-Version. Solltet ihr Victor Vran bereits für den PC besitzen, könnt ihr beide Erweiterungen auch seperat erwerben. Die Konsolenvariante wird einen lokalen und einen Online-Koop-Modus sowie 60 Bilder pro Sekunde bieten.

Einen Release-Termin hat Victor Vran: Overkill Edition noch nicht.