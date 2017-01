Video: Vermisst! - Diese Spiele sind von Steam verschwunden

Donnerstag, 05. Januar 2017 um 15:30

Es passiert am hellichten Tag, direkt vor unseren Augen: Spiele verschwinden von Steam. Aus den unterschiedlichsten Gründen nehmen immer wieder Entwickler, Publisher oder Valve selbst Spiele aus dem Verkauf im Steam-Store. Zu den aktuellsten Fällen gehören die Codemasters-Rennspiele Race Driver: Grid und Dirt 3 sowie Activisions The Amazing Spider-Man und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan.

Schuld sind häufig auslaufende Lizenzverträge, aber auch Kompatibilitätsprobleme mit neuen Windows-Versionen können bei älteren Spielen zur Löschung von Steam führen.

In unserem Top-10-Video sehen Sie die interessantesten, traurigsten oder kuriosesten Fälle, in denen bekannte Spiele von Steam entfernt wurden.

Für alle Spiele, die aus dem Verkauf genommen wurden, gilt aber: Wenn Sie das Spiel bereits in Ihrer Steam-Bibliothek besitzen, noch einen gültigen Key haben oder sich einen Key in einem anderen Shop kaufen, können Sie das Spiel auch nach der Löschung noch über Steam herunterladen und spielen.