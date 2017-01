Vikings: Wolves of Midgard - Gameplay-Trailer: Die eisige Diablo-Alternative

Sonntag, 15. Januar 2017 um 13:03

Blut und Morde gibt es im Action-RPG Vikings: Wolves of Midgard wohl mehr als genug. Dieser Trailer zeigt uns zumindest jede Menge Kampfszenen in eisigen und weniger eisigen Regionen, die wir im Action-Rollenspiel besuchen werden. Egal ob auf PC, PS4 oder Xbox One. Das Spiel soll nämlich für alle Plattformen kommen, voraussichtlich noch im ersten Quartal 2017.

Mehr Details zum Spiel: Vorschau zu Vikings: Wolves of Midgard

Der Trailer zeigt aber nicht nur Gameplay-Szenen sondern auch ein paar Menüs und gibt damit auch einen kleinen Ausblick auf die Fähigkeiten, die der Held nach und nach erlernen kann. Einige davon sehen wir dann auch wieder im Video. Was natürlich auch nicht fehlen darf in so einem Trailer: Bosskämpfe.

