War for the Planet of the Apes - Film-Trailer: Caesar ruft im Sneek Peek zum Krieg auf

Im dritten Teil der Planet-der-Affen-Filmreihe War for the Planet of the Apes kommt es zur epischen Schlacht zwischen den Affen und den Menschen. Im ersten kurzen Sneek Peek von der New Yorker Comic-Con meldet sich Andy Serkis als Affe Caesar zurück und bereitet seine Artgenossen auf einen Krieg vor. Die Menschen werden von Woody Harrelson (True Detective) als Colonel angeführt.



Die offizielle Story zum Film liest sich wie folgt: Caesar und seine Affen geraten in einen tödlichen Konflikt mit einer Armee von Menschen, angeführt von einem skrupellosen Colonel. Nachdem die Affen unvorstellbare Verluste erleiden, beginnt Caesar eine ganze eigene Reise, in der er mit seinen dunkelsten Instinkten konfrontiert wird. Das Ende dieser Reise führt zum großen Aufeinandertreffen zwischen Caesar und dem Colonel in einem epischen Kampf, der nicht nur das Schicksal ihrer Spezies, sondern auch die Zukunft des Planeten entscheidet.



War for the Planet of the Apes von Regisseur Matt Reeves kommt am 3. August 2017 in die Kinos.