War Overwatch overhyped? - Google halt!

Mittwoch, 18. Januar 2017 um 19:30

In unserem neuen Format »Google halt!« widmen wir uns häufig gesuchten Google-Begriffen bzw. Fragen zu bestimmten Themen und Spielen und beantworten diese dann direkt im Video. Redakteur Julius wird sich jeden Mittwoch ein anderes Keyword vornehmen, immer abhängig davon, was auf Google gerade angesagt ist. Für diese erste Folge widmen wir uns aber dem sehr allgemeinen Begriff Overwatch. Ziel des Formats ist eine gesunde Mischung von Informationsgehalt und Unterhaltung.

Wir bitten euch, liebe Community, um euer Feedback und eure Mithilfe bei der zukünftigen Gestaltung dieses Formats. Schreibt uns in die Kommentare, ob das Format euch gefallen hat, was ihr euch für die Zukunft wünscht und macht gerne auch Vorschläge für weitere Suchbegriffe, die wir in den nächsten Folgen behandeln können.