Warframe - The War Within - Test-Video zum neuen Update des abgedrehten Free2Play-Spiels

Dienstag, 15. November 2016 um 17:28

Warframe gehört zu den meistgespielten Titeln auf Steam, mit einer Spitze von 68.800 Usern gleichzeitig. Verteilt auf PC, Xbox One und PS4 hat Warframe 26 Millionen registrierte User-Accounts. Seit 2016 hat Warframe sogar eine eigene Fan-Convention, die TennoCon. Zurecht, das abgedrehte Free2Play-Scifi-Universum rund um schräg designte Kampfanzüge, seltsame Tenno (und ihre Haustiere) hat sich in den letzten Jahren zu einem richtig guten Spiel gemausert. Mit der Erweiterung »The War Within« haben die Entwickler eine neuen, fantastischen aber leider auch sehr kurzen Story-Abschnitt um gruselige Königinnen und einige pfiffige allgemeine Spielerweiterungen hinzugefügt. Etwa die völlig überdreht starken so genannten Riven Mods, die auch wenig benutzte Waffen wieder spannend machen. Blöd an der Erweiterung: Wir mussten fast ein Jahr darauf warten. Was »The War Within« im Detail zu bieten hat, verraten wir Ihnen in unserem Test-Video.