Warframe - Trailer: Eidolon-Kampf, Combat-Operator und Mining im Gameplayvideo

Samstag, 16. September 2017 um 10:09

Das 22-minütige Gameplay-Video zum Warframe Update »Plains of Eidolon« zeigt die neuen dynamischen Events in der offenen Welt, stellt das neue Miningsystem vor und gibt einen Einblick in die Kämpfe gegen die riesigen Eidolons sowie den neuen Combat-Operator.

Mehr Infos zum großen Warframe-Update gibt es in unserer News.