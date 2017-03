Warhammer 40.000: Dawn of War 3 - Feuer, Eis und Stadtgebiete im Planeten-Trailer

Donnerstag, 02. März 2017 um 15:39

Im Trailer zum Echtzeit-Strategiespiel Warhammer 40.000: Dawn of War 3 werden die planetaren Umgebungen vorgestellt. Die Level werden mehr als grau in grau bieten und sind nahe an der Tabletop-Vorlage.

Laut Entwickler Relic warten insgesamt vier Umgebungen auf Spieler:

Cyprus Ultima: "MIt zahlreichen Details und einer spannenden Geschichte versehen, mutet Cyprus Ultima mit einem mittelalterlichen Design an, das dem vom Krieg geprägten Lebenstil der Menschen im 41. Jahrtausend entspricht."

Cage World: "Eine wahrlich außerirdische Umgebung, wo der sich der Untergrund wortwörtlich unter den Schritten windet, so dass man sich niemals ausmalen kann, wohin der Kampf einen führt."

Starfort: "In seinem massiven, die Schlachtfelder überragenden Strukturen stellen die Dimensionen der Waffentechnik in den gotisch anmutenden Kampfstationen das Ultimative in der Technologie des Imperiums dar."

Acheron: "Vom ersten Augenblick an, wenn sich glühende Ströme aus Lava an Bergen aus Eis und Schnee brechen, ist klar, dass dies längst nicht alles ist, das hier in Acheron im Krieg schwelgt. Als Heimat für nichts anderes als Gewalt, dienen die wunderschönen Gletscher als gefrorene Gräber vergangener Kämpfe und als Bühne einiger der größten Schlachten in Warhammer 40.000: dawn of War 3."

Dawn of War 3 erscheint im Jahr 2017 PC-exklusiv.