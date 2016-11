Was ist… Drive on Moscow? - Historische Rundenstrategie für Einsteiger und Profis

Sonntag, 13. November 2016 um 10:00

Drehstuhlgeneräle aufgepasst: Die einfache, aber mit viel strategischer Tiefe ausgestattete Konfliktsimulation Drive on Moscow ist seit kurzem auf Steam für nur knapp 10€ für den PC erhältlich. In dem 2. Weltkriegs-Rundenstrategiespiel kommandieren die deutsche oder russische Divisionen in der Schlacht um Moskau. Ausgestattet mit einem innovativen Impuls-Zugsystem, historischen Einheiten und Ereignissen überzeugt Drive on Moscow durch sein einfaches, durchdachtes Spieldesign das sowohl Einsteiger wie auch Hardcore-Strategen überzeugen dürfte. Nie war der Einstieg in anspruchsvolle Hardcore-Strategie einfacher und zugänglicher.

Drive on Moscow ist nach Battle of the Bulge der bereits zweite Teil der Crisis-in-Command-Serie der für den PC veröffentlicht wurde. Die Serie räumte bereits haufenweise Awards und Preise für die Mobileversionen ab und genießt sowohl bei Hobbystrategen als auch Hardcore-Wargamern den Ruf einer einfachen aber dennoch fordernden historischen Strategiespielreihe.