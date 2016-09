Was ist... Virginia? - Macht sprachlos: Akte X trifft Twin Peaks

Virginia ist ein »First-Person-Interactive-Drama«. Die Geschichte dreht sich die junge FBI-Agentin Anne Tarver und ihre Partnerin Maria Halperin, die das mysteriöse Verschwinden eines Jungen aufklären wollen. Virginia will dabei Fans von Vorlagen wwie Twin Peaks, Fargo und True Detective ansprechen und setzt auf eine cineastische Erzählweise mit vielen Orts- und Zeitsprüngen, die teilweise sehr plötzlich passieren. Der Name des Spiels bezieht sich auf den US-Bundesstaat Virginia, da die Handlung dort in der Kleinstadt Kingdom spielt.