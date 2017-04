Was ist... Wartile? - Und warum empfehlen wir es Tabletop-Fans?

Samstag, 15. April 2017 um 13:36

Seit dem 17. März 2017 ist Wartile im Early Access auf Steam spielbar und wir haben den Strategie-Rollenspiel-Mix ausprobiert. In diesem Video zeigen Alexander Beck und Christian Fritz Schneider, warum Wartile besonders für Tabletop-Fans und Freunde von Wikinger-Spielen spannend ist.

Dazu gibt es jede Menge Gameplay-Szenen aus der Early-Access-Version zu sehen, die aktuell rund 20 Euro kostet und in Sachen Umfang noch nicht sehr viel bietet. Das Kerngameplay funktioniert aber schon sehr gut und neue Inhalte sollen nach und nach in die Version eingebaut werden, bis dann das fertige Spiel Ende 2017 veröffentlicht wird.

Wir haben aber schon jetzt viel Spaß mit Wartile, das neben der Story-Kampagne auch einen Eins-gegen-Eins-Multiplayer bietet und später noch um Koop-Optionen erweitert werden soll.

Was ist so besonders am Spiel? Vorschau zu Wartile