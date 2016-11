Watch Dogs 2 - Unboxing der San-Francisco & Return of DedSec-Edition

Freitag, 11. November 2016 um 17:50

Watch Dogs 2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One in insgesamt sechs unterschiedlichen Versionen. Die beiden größten in Europa erhältlichen Boxen, die San Francisco und die Return of the DedSec-Edition packen wir im Unboxing-Video aus.

Richtigstellung: Die Return of DedSec und San-Francisco-Edition ist grundsätzlich auch für den PC erschienen, zum Zeitpunkt der Videoaufnahme war diese aber im offiziellen Store ausverkauft. Es ist also durchaus möglich diese CEs zu einem späteren Zeitpunkt oder bei anderen Händlern für den PC zu bekommen. Wir bitten den Irrtum zu entschuldigen.

Die rund 100 Euro teure San-Francisco-Edition enthält neben dem Spiel und den DLC-Boni »Zodiac Killer-Bonusmission« und den Skin-Paketen Punk- und Streetart eine 24cm große Figur von Protagonist Marcus Holloway. Außerdem sind drei Postkarten und ein beidseitig bedruckter Papier-Stadtplan von San Francisco mit dabei.

Die etwa 140 Euro teure Return of the Dedsec-Edition stellt die 24cm-Marcus-Figur zusätzlich in ein Straßen-Diorama und packt ein Mini-Artbook mit 64-Seiten sowie das Spiel in der Gold-Edition inklusive Season Pass in die schicke Box mit Wackelbild-Effekt. Außerdem gibt's auch Marcus verstellbare Baseball-Cap und Gesichtsmaske mit Klettverschluss als Goodie.

