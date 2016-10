Watch Dogs 2 - Vorbesteller-Boni des PlayStation Store im Trailer präsentiert

Dienstag, 01. November 2016 um 12:27

Wer mit dem Gedanken spielt, eine Vorbestellung von Watch Dogs 2 im PlayStation Store abzuschließen, darf sich auf die oben vorgestellten Boni freuen.

So erhalten Spieler die ScoutXpedition-Mission, in der ein Filmscout auf Sightseeing-Tour durch San Francisco eskortiert werden muss, eine neue Koop-Location namens San Bruno Tower in den Bergen sowie ein exklusives Outfit namens Bitflip Suit für den Protagonisten Marcus Holloway. Die PS4-Version von Watch Dogs 2 ermöglicht es Spielern außerdem, die zukünftigen Mission Packs einen Monat früher spielen zu können.

Unabhängig von der PS4-Version erhalten alle Vorbesteller von Watch Dogs 2 zudem die Bonusmission "Zodiac Killer", in der Marcus einem Serienmörder auf die Schliche kommen muss.

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November für PS4, Xbox One und PC.