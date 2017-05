Weg von Bioware - Star Wars und Geld waren John Watson nicht genug - GameStar TV

Mittwoch, 24. Mai 2017 um 17:00

John Watson hab bei Bioware an Star Wars Galaxies und Star Wars: The Old Republic gearbeitet und hatte damit nicht nur finanzielle Sicherheit und ein gutes Arbeitsumfeld, er hatte auch durchaus Spaß an der Arbeit. Warum also, verließ der Spieleentwickler das renommierte Studio und gründete Stoic Games?

Diese Frage stellt Michael Graf ihm im englischsprachigen Interview für GameStar TV.

Heute arbeitet John Watson als technischer Leiter an der Banner Saga-Serie und natürlich ist auch das Strategie-RPG ein wichtiges Thema der Sendung. Denn bei der Entwicklung und besonders bei der Zusammenarbeit mit der Kommunity hat das Team ein paar interessante Fehler gemacht, die in dieser Form wohl nicht vorhersehbar waren.