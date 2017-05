WeLoveGames - Warum lieben wir eigentlich Spiele?

Dienstag, 16. Mai 2017 um 08:00

Warum lieben wir eigentlich Spiele? Eine Frage, auf die es unzählige Antwortmöglichkeiten gibt, obwohl wir uns alle das gleiche Hobby teilen. Deshalb sind wir mit der Kamera in der Redaktion rumgegangen und haben einfach mal unsere Kollegen ganz direkt gefragt: Warum liebt ihr Spiele?

Dieses Video ist Teil unserer Themenwoche #WeLoveGames, die wir vom 13. bis zum 21. Mai veranstalten, in der wir unser liebstes Hobby einmal richtig feiern wollen. Wir zeigen mit Arikeln und Videos, warum wir Spiele so großartig finden und was es für uns ausmacht, Spieler zu sein. Und wir sind nicht allein: Sie als Community und Spieler können teilnehmen und tolle Preise gewinnen.

Zum Beispiel eine Geforce GTX 1080 Ti für den besten User-Beitrag - kommentieren Sie einfach unsere Artikel oder teilen Sie den Hashtag #WeLoveGames auf Twitter. Die Kommentare der Community veröffentlichen wir dann in Antwort-Artikel auf unserer Seite.?

Die beste Antwort oder coolste User-Story wird dann am 22. Mai prämiert. Oder schickt uns den Spielmoment, der eure Leidenschaft für Spiele am besten widerspiegelt und gewinnt viermal den Shooter Vanquish oder dreimal das Hack'n'Slay Bayonetta.

Alle Infos: Ankündigung zur Themenwoche #WeLoveGames