Werbung oder Wahrheit: Tyranny - Das Böse siegt

Mittwoch, 21. Dezember 2016 um 10:10

In Tyranny, dem neusten Rollenspiel von Obsidian Entertainment herrscht das Böse - und wir sorgen dafür, dass das auch so bleibt. Ganz besonders gern tut das Maurice Weber, Rollenspiel-Experte und Evil Overlord in unserer Redaktion. Und daher ist er auch befähigt, zu beurteilen, wie viel Wahrheit in den Aussagen steckt, mit denen Tyranny beworben wird - ganz nebenbei ermöglicht Maurice uns im Video einen vielsagenden Einblick in seine schwarze Seele.

In unserem Videoformat Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?