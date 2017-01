Werbung oder Wahrheit - World of Warcraft: Legion - Überraschung, Überraschung

Samstag, 14. Januar 2017 um 06:00

In dieser Folge Werbung oder Wahrheit beehrt uns ein Überraschungsgast, der noch nie zuvor im GameStar-Studio gesessen hat: Theresa arbeitet in unserer Buchhaltung und verwaltet im normalen Arbeitsalltag unser Geld, nach Feierabend macht sie aber nichts lieber, als sich mit ihren Gildenmitgliedern in frische Abenteuer in World of Warcraft zu stürzen. Deshalb ist sie perfekt geeignet, um die Werbeaussagen über das neuste Addon, WoW: Legion, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

In unserem Videoformat Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?