What Remains of Edith Finch - Launch-Trailer zeigt melancholische Seite des Mystery-Spiels

Dienstag, 25. April 2017 um 11:30

Nach langer Stille erscheint am 25. April 2017 das ungewöhnliche Mystery-Spiel What Remains of Edith Finch für PS4 und PC. In seinem Launch-Trailer zeigt sich das Grusel-Adventure noch einmal von seiner melancholischen Seite, während wir der titelgebenden Heldin dabei lauschen, wie sie über den Fluch spricht, der auf ihrer Familie lastet.

What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung mysteriöser Geschichten rund um eine scheinbar verfluchte Familie, deren Mitglieder nach und nach alle sterben. Die Einzige, die übrig bleibt, ist Edith, die nun versucht herauszufinden, was es mit dem Fluch auf sich hat und wie all ihre Angehörigen gestorben sind. Jedes der verschiedenen Kapitel des First-Person-Adventures widmet sich einem Mitglied der Familie Finch und zeigt uns, wie sie ihr Ende fanden.