What Remains of Edith Finch - Mystery-Adventure präsentiert sich auf der PSX 2016 im neuen Trailer

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 16:17

What Remains of Edith Finch erzählt die Geschichte einer amerikanischen Familie, auf der ein tödlicher Fluch lastet. Präsentiert als eine Art Anthologie von Kurzgeschichten, soll jede Erzählung von What Remains of Edith Finch ein anderes Gameplay bieten, das versprechen zumindest die Entwickler von Giant Sparrow Games.

Gemeinsam ist allen Geschichten lediglich die Ich-Perspektive unserer Protagonistin sowie das tragische Ende: Bis auf Edith sind nämlich alle Angehörigen der Familie Finch auf unnatürliche Weise zu Tode gekommen.

What Remains of Edith Finch soll 2017 für PS4, und wie zuletzt angekündigt auch für PC, erscheinen.