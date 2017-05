What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit

Donnerstag, 04. Mai 2017 um 17:12

What Remains of Edith Finch hat sich im Test als kleines Meisterwerk offenbart und obwohl ein Test-Video zu diesem Spiel fast sofort zu viel verrät, versuchen wir bei diesem Video-Review auf Spoiler zu verzichten. Auch wenn wir natürlich ein paar Szenen zeigen müssen. Aber die abwechslungsreiche Reise in die Vergangenheit der Familie Finch kann man sowieso nur selbst erleben.

Mit diesem Test-Video zu Edith Finch wollen wir also eher Interesse am Spiel wecken. Immerhin reiht sich das Game in emotionale Highlights wie A Tale of Two Brothers oder Gone Home ein, vergisst dabei aber nie, dass Story allein nicht genug ist.

What Remains of Edith Finch ist seit dem 25.4. für PC und PS4 als Download-Titel zu haben und kostete zum Release 20 Euro. Und auch wenn die Spielzeit mit unter drei Stunden kurz ausfällt, wird man die die Zeit mit diesem Spiel wohl nicht so schnell vergessen.