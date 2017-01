Whisky & Wing Commander - Wer ist Christoph »Clape« Klapetek? GameStar TV

Mittwoch, 11. Januar 2017 um 15:57

In der ersten Folge GameStar TV von 2017 wollten wir wissen, was Sie in diesem Format mehr sehen wollen. Einer der Wünsche war: mehr Backstage-Videos! Unsere neue Videoreihe »Wer ist...?« ist ein erster Schritt in diese Richtung.

Jeden Monat wollen wir jetzt ein Mitglied des GameStar-Teams in einer Folge vorstellen und den Anfang macht Christoph »Clape« Klapetek, Leiter unseres Video-Teams.

Christian Schneider spricht mit Clape über seine Laufbahn vor und bei der GameStar und natürlich geht es auch um Clapes Hobbys, die sich neben Spielen um Messer, Angeln und Whisky drehen.