Wolfenstein 2: The New Colossus - Gameshow-Trailer: Wer hier verliert, muss zur »Umerziehung«

Donnerstag, 13. Juli 2017 um 17:13

Wolfenstein 2: The New Colossus spielt, wie schon der Vorgänger, in einer fiktiven »Was wäre, wenn ...«-Storyline der Geschichte. Was also, wenn das Regime auch unsere Popkultur nachhaltig geprägt hätte? Die Entwickler zeigen im neuen Trailer, wie eine typische amerikanische TV-Gameshow ausgesehen hätte, wenn es nach den Vorstellungen des Regimes gegangen wäre.

In der Quiz-Sendung »German …or Else!« kommen nur die Kandidaten weiter, deren Deutsch-Vokabeln besonders gut sitzt. Alle anderen ... Nun, alle anderen müssen zur »Umerziehung« unter der Tyrannei des Regimes.

Im Nachfolger von Wolfenstein: The New Order haben wir erstmals eine mobile Einsatzbasis in Form eines U-Boots. Weitere Gameplay-Details gibt's in unserer Plus-Titelstory zu Wolfenstein 2 mit exklusivem Entwicklerbesuch.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.