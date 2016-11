Wonder Woman - Film-Trailer: Gal Gadot wird zur Superheldin im Action-Kracher

Donnerstag, 03. November 2016 um 19:44

Der zweite lange Trailer zur DC Comic-Verfilmung Wonder Woman zeigt Gal Gadot als Titelheldin auf ihrem Weg als Amazone zur Superheldin und gibt mehr von der Story preis.

Die neue Superheldin im DC Film Universum hatte bereits ihren ersten Auftritt in Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice. In ihrem Solo-Abenteuer wird die Hintergrundgeschichte der Amazone erzählt und spielt in verschiedenen Zeitebenen: Angefangen in ihre Heimat Themyscira über den Ersten Weltkrieg bis hin zur heutigen Zeit.

Neben Gal Gadot als Diana Prince aka Wonder Woman sind in weiteren Rollen Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (House of Cards), Danny Huston (X-Men Origins: Wolverine), David Thewlis (Harry Potter), Ewen Bremner (Snowpiercer), Saïd Taghmaoui (American Hustle), Elena Anaya (The Skin I Live In) und Lucy Davis (Shaun of the Dead) dabei. Die Regie führt Patty Jenkins (Monster).

Wonder Woman kommt am 22. Juni 2017 in die deutschen Kinos.