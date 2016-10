World of Tanks Blitz - Live-Action-Trailer mit Graf Dracula und Van Helsing zum Halloween-Event

18.10.2016 65 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

World of Tanks Blitz, die Mobile-Version von Wargamings Panzer-MMO World of Tanks, bekommt 2016 ein abgedrehtes Halloween-Event. Denn über eine schaurig neu gestaltete Garage können wir uns für eine von zwei Quest-Reihen entscheiden und so Tokens verdienen. Wenn wir genug davon haben, bekommen wir einen von zwei ganz besonderen Panzern.

Der erste dieser Fahrzeuge ist der gruselige mittlere Tank »Dracula«, der ein bisschen wie eine Fledermaus auf Ketten ausguckt. Der Vampir-Panzer kann zwar kein Motoröl saugen, aber dafür repariert er Kettenschäden in unter zwei Sekunden. Der zweite Halloween-Tank nennt sich »Helsing« und ist ein Jagdpanzer, der mit seinen zwei Rohren sehr schnell feuert. Wenn wir uns beeilen, können wir auch beide Tanks via ihre Questlinien freispielen und auch nach dem Event – es endet am 24. Oktober – behalten.

Der Trailer hier zeigt mit aufwändig produzierten Live-Action-Sequenzen die Story hinter Graf Dracula und Van Helsing und warum sie sich als Panzer gegenseitig mit Granaten zu Klump ballern.