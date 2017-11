World of Warcraft - Interview: Das ändert sich beim MMO-Champion

Montag, 06. November 2017 um 16:20

Die Blizzcon 2017 in Anaheim hat sich für Fans von World of Warcraft ordentlich gelohnt. Unter anderem wurde mit Battle for Azeroth die siebte Erweiterung angekündeigt und mit den neuen Classic Realms beschert uns Blizzard eine Art Remaster des ersten WoW.

GameStar-Redakteur Sandro Odak war vor Ort und konnte mit Production Director John Hight und dem Technical Director Patrick Dawson über die Zukunft von World of Warcraft sprechen. Dabei verraten die beiden WoW-Entwickler unter anderem, wie die Story des Add-Ons zurück zum Konflikt zwischen Horde und Allianz kommen konnte und welche neuen Spielmechaniken Battle for Azeroth mit sich bringen wird.

Mehr von der Blizzcon 2017:

StarCraft 2 Entwickler im Interview: Warum Legacy of the Void nicht free2play ist

World of Warcraft bekommt offizielle Classic-Server

Hintergründe: Warum Blizzard jetzt selbst WoW Classic macht

WoW: Battle for Azeroth und damit erneuerte Feindschaft zwischen Allianz und Horde angekündigt

Overwatch: Die neue Heldin heißt Moira + Reinhardts Short Movie

Hearthstone: Kobolde & Katakomben angekündigt und neuer Dungeon-Run-Modus

Heroes of the Storm: Hanzo und Alexstraza feiern Premiere im Blizzard-MOBA