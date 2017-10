World of Warplanes 2.0 - Gameplay-Trailer mit Features des Riesen-Updates

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 17:00

Mit dem großen 2.0 Update krempelt Wargaming das Free2Play-Flugzeugspiel World of Warplanes gehörig um. Viele Änderungenen sollen das Spiel einsteigerfreundlicher und abwechslungsreicher machen. Viele der neuen Features zeigt der Gameplay-Trailer.

Im neuen Standardspielmodus Conquest kämpfen zwei Teams um den Besitz von Kontrollpunkten. Ein Hauch Taktik kommt ins Spiel, weil die einzunehmenden Basen unterschiedliche Eigenschaften haben. Eine Kommandozentrale schickt automatisch KI-Bomberstaffeln Richtung feindlicher Kontrollpunkte, Fabriken bringen dicke Punkteboni und ein Flugfeld repariert nicht nur eigene Flieger (in der Luft, wir müssen nicht landen), wir dürfen nach einem Spieltod auch direkt dort spawnen und sogar in einen anderen Flieger aus unserem Hangar wechseln - das ist sonst nicht möglich.

Ja, ihr habt richtig gelesen, Respawns in einem Gefecht sind jetzt möglich. Außerdem wurde die Steuerung noch etwas vereinfacht, schwere Bomber kommen als neue Flugzeugklasse ins Spiel und und und. Wir konnten World of Warplanes 2.0 vor dem Release anspielen und haben unsere Eindrücke in einem Vorschau-Artikel festgehalten.