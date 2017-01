World of Warships - Entwicklervideo gibt Ausblick auf Änderungen und Neuerungen 2017

Mittwoch, 11. Januar 2017 um 18:11

Im neuesten Entwicklervideo zum Onlinespiel World of Warships geben die Entwickler von Wargaming einen Ausblick auf die geplanten Änderungen und Neuerungen bei den Seeschlachten für das Jahr 2017. Auch Themen wie Clans und neue Schiffsmodelle werden angesprochen.

So sollen in 2017 mehr Schiffszweige für den britischen Forschungsbaum und zwei neue Zweige mit französischen Schiffen verfügbar sein. Auch Änderungen an sowjetischen Zerstörern (Zwei Unterzweige: Flottillenführer und Artilleriezerstörer) und die Einführung von legendären Kommandanten sind geplant.

Weitere Änderungen in 2017

- Zu verdienende Schiffsverbesserungen

- Änderungen am Fähigkeitsbaum für Kommandanten

- PvE-Aufträge

- Clan-Gefechte

- Verbesserungen an Ton und Geräuschen (dynamische Musik, Möglichkeit, die Sounddateien für Schüsse, Torpedos, usw. zu ändern)

- Grafische Verbesserungen