WRC 6 - Super Special Stages im Gameplay-Trailer

03.10.2016 131 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Zum Release von WRC 6 am 7. Oktober 2016 gibt es natürlich auch einen weiteren Trailer, der Ingame-Szenen aus dem Ralley-Rennspiel von 11 Spezial-Rennstrecken zeigt, bei denen man gegen einen anderen Fahrer und besondere Streckenschikanen antreten muss. Dabei werden Realaufnahmen geschickt mit Spielszenen nacheinander geschnitten, so dass man in manchen Szenen kaum unterscheiden kann, ob man gerade die Spielgrafik oder Fernsehaufnahmen sieht.

WRC 6 ist das offizielle Videospiel zur FIA World Rally Championship (WRC) Saison 2016. Neben den offiziellen WRC-Strecken sind auch alle Teams und Fahrer dabei. Zusätzlich kann man noch unter einer Auswahl an Fahrern aus der WRC 2 und Junior WRC wählen.