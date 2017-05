Xbox Game Pass - Video zeigt die wichtigsten Funktionen des Spiele-Abo-Service

Donnerstag, 25. Mai 2017 um 14:00

Xbox Game Pass ist ein Spiele-Abo-Service für die Xbox One, der euch Zugriff auf über 100 Xbox One- und abwärtskompatible 360-Titel gibt. Das Abonnement kostet 9,99 Euro im Monat, wer das ganze zunächst ausprobieren will, startet kostenlos eine zweiwöchige Testphase. Die verfügbaren Titel könnt ihr dann auf eure Festplatte laden und unbegrenzt spielen, solange das Abonnement gültig ist. Zu den ersten Spielen im Programm zählen unter anderem Halo 5: Guardians und NBA 2K16. Offiziell startet Xbox Game Pass am 1. Juni 2017, Xbox-Live-Gold-Mitglieder können aber schon jetzt in das Service-Angebot hineinschnuppern.

Im Video erklärt euch Microsofts Larry Hryb alias "Major Nelson" die wichtigsten Funktionen des Dienstes, zeigt, wie ihr ein Abo abschließt oder eine 14-tägige Testphase startet und stellt zudem einige der Spiele vor, die vom Start weg bei Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

