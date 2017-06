Xbox One X im Detail - Erster Check im Video: Anschlüsse, Hardware, Vorbestellung und Spiele

Freitag, 23. Juni 2017 um 18:10

Auf der E3 2017 hat Microsoft die Karte aus dem Sack gelassen und den endgültigen Preis für das ehemalige "Project Scorpio" verraten. Die Xbox One X erscheint am 7. November und kostet 499 Euro. Dank der verbauten Hardware ist es die bislang stärkste Konsole überhaupt, verspricht native 4K-Auflösung bei 60 Bildern in der Sekunde, außerdem HDR-Support und Dolby Atmos.

Bis zum Release der Konsole ist es zwar noch etwas hin doch schon jetzt hat uns Maxi Gräff von Microsoft in der Redaktion mit einem Dummy-Modell der Xbox One X besucht. Tobi zeigt die Konsole im Vergleich mit der Xbox One S, geht auf die Anschlüsse auf der Rückseite und spricht mit Maxi über die Hardware, die Spiele, VR-Pläne, Vorbestellungen und eine mögliche Umtauschaktion.

Alles wichtige zur Xbox One X könnt ihr auch in unserem FAQ lesen.