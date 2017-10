Xbox One X - TV-Spot zu Microsofts 4K-Konsole

Dienstag, 24. Oktober 2017 um 09:06

Bald ist sie da, die »weltweit leistungsstärkste Konsole«, wie Microsoft die Xbox One X bewirbt. Vor dem Release am 07. November 2017 zeigt jetzt ein TV-Spot, was Spieler erwarten dürfen.

Wichtigstes Feature ist natürlich Entertainment in 4K-Auflösung, egal ob Spiele, Filme oder Sport-Veranstaltungen. Deswegen werden Assassin's Creed: Origins, Playerunknown's Battlegrounds und Forza Motorsport 7 genauso beworben wie der kommende Tomb-Raider-Film, der Sci-Fi-Horrorklassiker Aliens und die spanische Fußballliga. Zu den Bildern läuft passend Kanye West mit dem Song POWER.

