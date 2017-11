Xbox One X - Unboxing: Das steckt in der Verpackung der Standard Edition

Freitag, 03. November 2017 um 16:30

Mit der Xbox One X veröffentlicht Microsoft die bislang stärkste Xbox-Konsole überhaupt. Eine hochwertige Technik mit 6-Teraflops-GPU und 12 GB RAM sollen Spiele in einer Auflösung von nativem 4K bei 60 Bildern in der Sekunde erstrahlen lassen, was das System natürlich vor allem für Besitzer von entsprechenden 4K/HDR-Displays interessant macht. Aber auch 1080p-Fernsehnutzer sollen von der Power der Konsole profitieren, unter anderem durch mehr Details oder höhere Framerates.

Tobi packt für euch die Standard-Edition der Konsole aus und zeigt, was sich alles in der Verpackung befindet. Im einzelnen sind das die Konsole selbst, ein Controller sowie Strom- und HDMI-Kabel. Die Xbox One X kommt am 7. November für 499 Euro auf den Markt.

Weitere Infos zur Xbox One X findet ihr in unserem FAQ, alle wichtige zu Enhanced-Titeln, 4K und HDR lest ihr hier.