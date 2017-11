Xbox One X - Video: Neue 4K-Konsole kaufen oder nicht?

Dienstag, 07. November 2017 um 15:40

Seit dem 7.11. gibt es die Xbox One X, die neue 4K-Konsole von Microsoft, die Antwort auf die PlayStation 4 Pro. Aber für wen lohnt sich die 500 Euro teure Konsole eigentlich? Diese Frage wollen wir im Video beantworten und schnell stellt sich heraus, es gibt viele Antworten - abhänging davon, welche Konsolen und welche PC-Hardware man bereits besitzt.

Dabei geht es im Video nicht nur um die reine Leistung, mit der wir uns im Test zur Xbox One X natürlich auch beschäftigt haben. In der Praxis wird es nämlich viel wichtiger sein, wie die Spiele von den Entwicklern für die Xbox One X angepasst werden.

Mehr Infos zu den Unterschieden zwischen Xbox One X und PlayStation 4 Pro gibt es im Special zum Konsolen-Release.

Mehr Infos: Alles zum Launch der Xbox One X