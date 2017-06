XCOM 2: War of the Chosen - Ankündigungs-Trailer zur Erweiterung

Montag, 12. Juni 2017 um 19:13

Auf der PC Gaming Show zur E3 2017 wurde eine neue Erweiterung für XCOM 2 angekündigt. Sie heißt »War of the Chosen« und erscheint bereits am 29. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Die Erweiterung führt drei Auserwählte ein, neue Alien-Feinde mit eigenen Persönlichkeiten. Im Lauf der Kampagne werden wir sie immer wieder bekämpfen und sie lernen jedes Mal prozedural neue Fähigkeiten dazu.

Auf der anderen Seite stehen drei Widerstandsgruppen, die wir auf unsere Seite ziehen können, um frische Soldatenklassen freizuschalten. Und die Verlorenen, hirnlose Zombie-Monster, greifen alle Parteien gleichermaßen an - sogar die Aliens!