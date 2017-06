XCOM 2: War of the Chosen - Trailer: Wer sind die Reaper?

Donnerstag, 29. Juni 2017 um 11:29

Die Erweiterung XCOM 2: War of the Chosen bringt drei neue Unterfraktionen in den Widerstand von XCOM 2 - beispielsweise die Assassinen. Eine andere sind die Reaper (in der deutschen Version die Schnitter), die in diesem Video vorgestellt werden.

Der Trailer zeigt dazu eine Reihe von GamePlay-Szenen und geht auf die besonderen Fähigkeiten dieser Scharfschützen ein. So können die Reaper selbst beim Feuern noch unentdeckt bleiben und verfügen über besondere Minen.

Hier die offizielle Beschreibung der Entwickler zu den Reapern: Die Schnitter sind Infiltrationsspezialisten und nahezu unsichtbare wie auch lautlose Schützen. Ihre 'Schattentarnung', eine verbesserte Form der Verborgenheit, verhilft den Schnittern zu mehr Mobilitätsoptionen im Vergleich zu Standard-XCOM-Soldaten. Jede von einem Schnitter ausgeführte Aktion (einschließlich des Abfeuerns von Waffen) gibt ihm die Chance, in Verborgenheit zu bleiben. Im 'Schattenmodus' zeigt ein spezielles Anzeigeelement für jede verfügbare Aktion die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Schnitter seine Verborgenheit verliert. Schnitter nutzen ihre starken Vektorgewehre sowie spezielle Claymore-Sprengsätze - anvisierbare Brandsätze, deren Platzierung und Aktivierung nicht die Verborgenheit des Schnitters brechen. Die erfahrensten Schnitter sollen diese Claymores sogar an Feindeinheiten befestigen und sie so in laufende ADVENT-Bomben verwandeln können.

Das War of the Chosen-Addon für XCOM 2 soll am 29.8. für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und baut die neuen Inhalte in die Kampagne ein.

