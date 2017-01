Yooka-Laylee - Trailer enthüllt die Multiplayer-Modi des Jump & Runs

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 17:15

In Yooka-Laylee dürfen wir noch einmal in die goldene Ära der 3D-Platformer eintauchen, die ehemalige Rare-Entwickler auf der PS4, der Xbox One, der Nintendo Switch und auf dem PC wiederaufleben lassen wollen. Doch mit dem Genre-Comeback ist nicht nur das klassische Singleplayer-Abenteuer gemeint. Denn die Kampagne lässt sich auch mit einem Freund im Koop-Modus spielen.

Wie der obige Trailer aber zeigt, enden die Multiplayer-Features des Spiels damit noch nicht. Darüber hinaus dürfen bis zu vier Spieler an insgesamt acht unterschiedlichen Mini-Games teilnehmen, die sich in Rextro's Arcade finden lassen. Die bisher bekannten Spiele sind:

- Glaciators

- Kartos Karting

- Blag the Flag

- Gun-let Run

- Jobstacle Course

- Hurdle Hijinx

Yooka-Laylee erscheint am 11. April für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.