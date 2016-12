Dienstag, 13. Dezember 2016 um 14:30

Team17 und Playtonic Games haben heute eine neue Welt namens "Capital Cashino" für Yooka-Laylee vorgestellt und passend dazu einen neuen Trailer veröffentlicht. Dem Titel entsprechend wartet das Level mit Casino-Automaten und riesigen Spieltischen auf. Und natürlich gilt es auch, allerhand Feinde zu vermöbeln und Herausforderungen zu absolvieren. Oberstes Ziel in "Capital Cashino" ist es, Casino Tokens zu gewinnen, um diese beim Bankier gegen wichtige Pagies einzutauschen.

"Capital Cashino" ist eine von insgesamt fünf Welten des Jump&Runs Yooka-Laylee, das am 11. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One in physischer und digitaler Form erscheinen soll. Die Wii-U-Version wurde eingestellt, stattdessen soll das Spiel für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Weitere Informationen dazu wollen die Entwickler nächstes Jahr bekannt geben. Yokaa-Laylee kann ab sofort für 40 Euro vorbestellt werden.