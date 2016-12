You Are Wanted - Serien-Trailer mit Matthias Schweighöfer als Opfer von Hackern

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 06:34

Die erste deutsche Serien-Produktion auf Amazon kündigt sich an. Im Trailer zur Thriller-Serie You Are Wanted wird Matthias Schweighöfer Opfer von Hackern, die sein Leben dramatisch verändern.

Der junge Familienvater Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) wird eines Tages aus seinem normalen Leben gerissen, als Hacker seine digitale Identität verändern und ihn erpressen. Plötzlich steht er im Fadenkreuz des BKAs, die ihn für ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung halten. Um seine Unschuld zu beweisen, verbündet sich Lukas mit Lena Arandt (Karoline Herfurth) als weiteres Opfer der Hacker. Gemeinsam versuchen sie die wahren Hintergründe aufzudecken.

Matthias Schweighöfer übernimmt die Hauptrolle der neuen Amazon-Serie, die er auch selbst mitproduziert. In weiteren Rollen spielen Alexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank), Karoline Herfurth (Fack ju Göhte), Tom Beck (Alarm für Cobra 11), Catrin Striebeck (SOKO Stuttgart) und Katrin Bauerfeind mit. Die Regie führt Bernhard Jasper.

Die Serie You Are Wanted umfasst sechs Folgen und geht im März 2017 auf Amazon an den Start.