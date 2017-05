Zelda: Breath of the Wild - Patch 1.2.0: Wii U gegen Switch im Frame-Rate-Test

Dienstag, 09. Mai 2017 um 16:08

Zelda Breath of the Wild lief beim Release in Sachen Performance nicht ganz rund, weder auf der Wii U noch auf der Switch. Mittlerweile gab es einige Patches, die unter anderem auch die Performance des Spiels verbessern sollen. Wir werfen einen Blick auf Patch 1.2.0 von Anfang Mai und vergleichen die Performance von Wii U und Nintendo Switch in unserem Frame-Rate Test.

Für den Test haben wir verschiedene Szenen gewählt, zum Großteil aus dem Anfangsgebiet. Neben verschiedenen Strecken, die wir schlicht ablaufen zeigen wir außerdem Kämpfe und die Performance in der Stadt Kakariko.

Die Switch-Version lief bei uns im Dock-Modus und liefert damit nativ eine Auflösung von 900p, während die Wii U 720p schafft.

Im Video zeigt sich, dass Nintendo in Sachen Performance ordentlich nachlegen konnte – zumindest auf eine der beiden Konsolen.

