Age of Empires 4 konnte in letzter Zeit nur wenig positive Nachrichten vermelden: Sinkende Spielerzahlen machen der Hoffnung für die Echtzeitstrategie zu schaffen und große Streamer und YouTuber springen ab. Damit steht das Spiel nicht alleine da, denn viele Service-Games stecken in der Krise:

47 12 Mehr zum Thema Battlefield 2042, Age of Empires 4 und die Service-Game-Krise

Die Entwickler bemühen sich, mit Updates gegenzusteuern und auf Wünsche der Spielerinnen und Spieler einzugehen. Auch mit dem neuesten Patch reagieren die Entwickler laut eigener Angaben auf Community-Feedback, die wichtigsten Details und die gesamten Patch Notes findet ihr hier.

Maps und Mauern - Das ändert sich

Maps

Age of Empires 4 konzentrierte sich zuletzt mit der Einführung von Ranglisten und Seasons vor allem auf die Multiplayer-Komponenten des Strategiespiels. Dieses Mal geht es um die Auswahl der Maps in Teamgefechten. Während bisher Teamgrößen an bestimmte Map-Formate gebunden waren, könnt ihr nun auswählen wie groß euer Schlachtfeld sein soll:

In benutzerdefinierten Spielen könnt ihr nun 4 gegen 4 auch auf großen und 3 gegen 3 auf mittleren Karten spielen.

Gigantische Maps bleiben verfügbar, ihr könnt also weiterhin Schlachten in Vierer-Teams auf den größten Karten schlagen.

Die Konfigurationen für schnelle Spiele wurden geändert: 2 gegen 2 spielt ihr nun auf kleinen Maps, 3 gegen 3 auf mittleren und 4 gegen 4 auf großen Karten.

Weiterhin wurden auch einige Karten überarbeitet und verändert, so findet ihr beispielsweise auf Altai jetzt mehrere dichte Wälder, damit euch im Imperialzeitalter nicht das Holz ausgeht. Auf der Karte Warring Islands wurden dagegen die Spawnpunkte verändert, wenn ihr mit unsymmetrischen Teams spielt (beispielsweise 4v2v1v1).

Die Entwickler gehen damit auch Probleme an, die Strategie-Experte Rainer Hauser in seinem Artikel identifiziert hat. Was Age of Empires noch zu seiner Rettung tun muss, erfahrt ihr dort:

13 8 Mehr zum Thema Was Age of Empires 4 ändern muss, um 2022 nicht unterzugehen

Balancing

Auch bei der Balance tut sich wieder einiges, hier wurden die Steinmauern ins Visier genommen:

Steinmauern die gerade gebaut werden, können von allen Einheiten angegriffen werden.

Die Spezialfähigkeit der chinesischen Zivilisation Zusätzliche Materialien wurde angepasst: Die Reichweite wurde von 12,5 auf 4 Kacheln verringert, außerdem stapelt sie sich nicht mehr auf einzelnen Mauersegmenten. Dafür repariert die Fähigkeit alle Mauersegmente in Reichweite.

Weiterhin wurde mit dem Patch für Age of Empires 4 auch die KI der Mongolen verbessert und es fanden weitere Bugfixes ihren Weg ins Spiel. Auf Seite 2 dieses Artikels führen wir wie gewohnt die gesamten Patch Notes auf.