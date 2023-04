Aliens: Ein Rollenspiel zum Sci-Fi-Horror war jahrelang in Entwicklung - von Obsidian!

Was haben Aliens: Dark Descent und Aliens: Fireteam Elite mit Josh Sawyer von Obsidian zu tun? Letzterer arbeitete einst jahrelang an einem Vorgänger im Geiste für diese aktuellen Titel.

Obsidian steht für eine große Bandbreite an Spielen in den Welten unterschiedlichster Marken. Doch was der Gamedirector von Pentiment, Josh Sawyer, auf Twitter verriet, kommt doch überraschend: Von 2006 bis 2009 sei er bei Obsidian Teil eines Teams gewesen, das an einem Aliens-Spiel gearbeitet hat.

Der unbenannte Titel war parallel zum Agenten-Third-Person-Rollenspiel-Shooter Alpha Protocol in Entwicklung und habe viele coole Ideen in sich vereint , aber das sei es auch gewesen.

Denn das ebenso wie Alpha Protocol von Sega finanzierte Spiel habe es nie zu wirklich spielbaren Levels geschafft. Der Publisher zog den Stecker, und alle Ressourcen flossen ab da in den schließlich 2010 erscheinenden Agententitel. Meiner Meinung nach verständlich , blickt Sawyer zurück.

Wer heute etwas zocken will, was zumindest im Kern dem verlorenen Obsidian-Werk nahekommt, sollte sich einmal Aliens: Fireteam Elite anschauen. Zumindest bezeichnet Sawyer die Setups der beiden Spiele als vergleichbar: kleines Team, Third-Person mit einem Fokus auf platzierbaren Gadgets und Teamplay.

Da endeten die Ähnlichkeiten, aber es war schön, die Idee umgesetzt zu sehen und zu erleben, dass sie Spaß machen kann. Josh Sawyer

Gelernt habe er daraus, dass eher früher als später spielbarer Content vorliegen müsste. Im Zuge seiner Tweets verweist er auch auf eine zur Dysfunktion führende Struktur bei Obsidian zu der Zeit.

Das könnte auch so einiges am verbuggten Releasezustand von Alpha Protocol erklären. Vor allem technische Probleme bis hin zu Abstürzen plagten den Titel.

Zudem scheiterte es schlussendlich an dem Versuch, schier Hunderte verschieden ablaufende Handlungsfäden aus Spielerentscheidungen spinnen zu wollen. Es war (zu) ambitioniert, ungemein komplex und voller Ideen. Kurzum, es passt zu dieser Phase von Obsidian.

Sawyer vergleicht das damals in Entwicklung befindliche Aliens Projekt mit dem Shooter Fireteam Elite.

Turbulente Zeiten für Obsidian

Die zweite Hälfte des ersten Jahrzehnts der frühen 2000er war eine durchaus turbulente Zeit für Obsidian. Sie versuchten während dieser Jahre, aus dem Schatten von Bioware zu treten, für die sie zuletzt wiederholt Fortsetzungen von oder Addons zu bekannten Marken produziert hatten, zum Beispiel Knights of the Old Republic II: The Sith Lords oder Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer.

Der wirtschaftliche Erfolg der Eigenmarke Alpha Protocol blieb versagt. Erst Jahre später schaffte Obsidian mit Pillars of Eternity den Durchbruch mit einem eigens kreierten Universum.

Seid ihr überrascht? Hättet ihr gedacht, dass Obsidian einmal derart lange an einem Aliens-Spiel gewerkelt hat? Hättet ihr es Alpha Protocol vorgezogen oder seid ihr froh, dass der bis heute umstrittene Rollenspiel-Shooter anstatt des eventuellen Sci-Fi-Horrorspieles erschienen ist?