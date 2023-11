36 Jahre altes Videospiel für fast 2 Millionen Euro: Schlummern auch in eurem Keller diese Nintendo-Klassiker?

Welches Videospiel aus der langen Historie des Gamings mag wertvoll genug sein, um dafür 2 Millionen auszugeben? (Marharyta /Adobe Stock; Heritage Auctions)

Das Wichtigste auf einen Blick Der Verkaufswert von alten Videospielen erreicht Spitzenbeträge bei Auktionen.

Das Videospiel Super Mario Bros. wurde für 2 Millionen US-Dollar verkauft.

Auch andere Nintendo-Spiele wie Super Mario 64 und The Legend of Zelda erzielten hohe Verkaufspreise.

Darreichungsformen von Datenträger sind dem Zeitwandel unterzogen. Während sich Filmfans früher mit privaten VHS-Bibliotheken brüsteten, die heute im Idealfall 70.000 Euro bei Versteigerungen erzielen, gelangen Filme und Serien heutzutage vor allem als Videostream zu den Zuschauern.

Ähnliches gilt für Videospiele: Früher waren es klobige Cartridges oder für Kratzer anfällige CDs, auf denen Spiele ausgeliefert werden. Heutzutage wird die Mehrzahl der Spiele über Download-Plattformen wie Steam oder Epic Games konsumiert.

Aber sind die alten Spieleklassiker, die womöglich euch bei euch irgendwelchen Umzugskartons einer Wiederentdeckung harren, wirklich nutz- und wertlos? Zumindest einige absolute Schwergewichte aus der Videospielgeschichte konnten jüngst Spitzenbeträge auf Auktionen erzielen.

Welches alte Videospiel ist mehr 2 Millionen US-Dollar wert?

Für einen Betrag von 2 Millionen US-Dollar wurde das Videospiel »Super Mario Bros.« verkauft, wie die New York Times berichtet hat.

Das Spiel befand sich im originalverpackten Zustand. Verkauft wurde es über die Online-Plattform RallyAuf dieser können »Anleger den Kauf und Verkauf von Aktienanteilen an Sammelobjekten« tätigen, heißt es auf der dazugehörigen Webseite.

Wie funktionieren die Auktionen bei Rally? Anders gesagt, kauft Rally Sammlerstücke wie Videospiele oder Comics, verwandelt diese in kleine Unternehmen, an denen Menschen Anteile kaufen können. Wenn nun eine Person ein Angebot zum Kauf des Sammlerstücks macht, können die Investoren für oder gegen den Verkauf stimmen, erklärt The Verge.

Bei wem es sich beim Käufer des 2-Millionen-US-Dollar-schweren Videospiel handelt, ist nicht bekannt.

Auf der Microblogging-Plattform X (ehemals Twitter) feiert Rally den erzielten Weltrekord des 2-Millionen-Dollar-schweren Spiels. (Rally)

Im April 2020 hatte Rally das Spiel für ungefähr 140.000 US-Dollar (knapp 130.000 Euro) eingekauft. Noch im selben Jahr wurde ein Kaufangebot für 300.000 US-Dollar abgelehnt, bevor Super Mario Bros. für die Nintendo-Konsole für 2 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte.

Welches andere Mario-Spiel ist mehr als 1,5 Millionen Dollar wert?

Zwar nicht ganz die 2-Millionen-Dollar-Grenze knackte, doch kaum weniger beeindruckenden 1,56 Millionen US-Dollar (zirka 1,31 Millionen Euro) erzielte ein weiterer Gaming-Klassiker aus dem Hause Nintendo: »Super Mario 64«.

In diesem Fall wurde der Kauf vom Auktionshaus Heritage Auctions abgewickelt. Leser von GameStar Tech ist »Heritage Auctions« kein Fremdwort. Denn im letzten Jahr wurde dort eine Videokassette des Filmklassikers »Zurück in die Zukunft« für 75.000 US-Dollar (fast 72.000 Euro) versteigert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mario 64 definiert mehrere Rekorde: Mit dem 1,56-Millionen-US-Dollar-schweren Kauf wurde im Juli 2021 ein »neuer Weltrekord für Videospiele aufgestellt«, ist der offiziellen Pressemeldung zu entnehmen. Dabei soll es sich bei dieser Ausgabe von Super Mario 64 nicht etwa um eine limitierte Sonderausgabe handeln, sondern die reguläre US-Version des Spiels.

Doch bereits als Super Mario 64 im Jahr 1996 für den N64 erschien, setzte das Spiel Maßstäbe - nicht erst mit horrenden Preisen in Auktionshäusern. Denn in Super Mario 64 hüpfte der Videospiel-Klempner erstmals durch eine 3D-Umgebung, zugleich war es das meistverkaufte Spiel auf der N64-Konsole.

Damit ist die finanzstarke Geschichte der wertvollsten Videospiele aber noch nicht zu Ende. Bevor Super Mario 64 bei Heritage Auctions versteigert wurde, ging die Digital-Klempner zwei weitere Male über die Ladentheke - nebst eines weiteren, weithin beliebten Nintendo-Charakters.

Wer, wenn nicht Mario, wird für (fast) Millionenbeträge versteigert?

Ebenfalls im Juli 2021 wurde das Nintendo-Entertainment-System-Spiel »The Legend of Zelda«, ebenfalls bei Heritage Auctions, für 870.000 US-Dollar (zirka 797.000 Euro) ersteigert. Der Zustand des Spiels war sozusagen fabrikneu - aber ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal des versteigerten Spiels war ein anderes.

Wo wir gerade bei Zelda sind: Nostalgisch wabernd geht es auch auf Nintendos Switch zu.

1:47 Zwei Zelda-Klassiker landen auf der Switch und der Trailer ist pure Nostalgie



Laut Heritage Auctions handelt es sich bei diesem Exemplar von The Legend of Zelda um eine der frühesten Produktionsserien, die »nur wenige Monate Ende 1987 produziert wurde, bevor sie schließlich Anfang 1988 [durch eine neue Variante] ersetzt wurde.« Durch diese Eigenschaft erzielt das Spiel also zusätzlich Seltenheitswert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein letztes Mal Mario unterm Auktions-Hammer: Auch mit dem Super Mario Bros. 3 für das Nintendo Entertainment System sorgte der Klempner mit der ikonischen roten Mütze übrigens für mehrstellige Versteigerungs-Summen beim Auktionshaus Heritage Auctions. Denn im Jahr 2020 kam dort das Spiel umgerechnet 143.000 Euro (156.000 US-Dollar) unter den sprichwörtlichen Hammer.

Das Besondere an diesem Exemplar von Super Mario Bros. 3: Das Design der Spielverpackung. Denn nicht nur ist das Spiel versiegelt, auch das Wort »Bros.« in »Super Mario Bros. 3« ist linksbündig formatiert und verdeckt einen Marios Handschuhen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Laut Heritage Auctions haben »Sammler jahrelang nach einer solchen Version gesucht«. Wieder soll es sich, wie bei »The Legend of Zelda«, um eine besonders frühe Produktionsreihe des Spiels handeln.

Apropos alte Spiele: Über 50 Jahre nach Release: Wir haben Pong getestet und es war wirklich höchste Zeit

Durchwühlt ihr schon eure Dachkammer, auf der Suche nach bisher verschüttgegangenen Preziosen aus der Videospielgeschichte, oder schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ein original eingepackter und verschweißter Videospiel-Klassiker in euren Habseligkeiten schlummert, als bloßes Wunschdenken ein? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.