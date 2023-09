Ab 2024 werdet ihr in Amazon Prime Video Werbung sehen, wenn ihr nicht mehr zahlt

Werbung bei Amazon Prime Video? Ja, ab 2024. (Bild: Amazon)

Bereits im Oktober letzten Jahres brachte Netflix einen günstigen Tarif auf den Weg, bei dem ihr mit Werbung vorliebnehmen müsst. Für das Standard-Abo mit Werbeunterbrechungen zahlt ihr aktuell knapp 5 Euro im Monat.

In diese Fußstapfen tritt nun auch Amazon Prime Video, wie What HiFi berichtet.

Keine Preisänderung, aber …

Ab nächstem Jahr wird Amazon in seiner Streaming-App Werbung ausspielen - und zwar an jedes Mitglied mit Prime-Abo. Der Preis bleibt gleich.

Das bedeutet, dass ihr nicht mehr zahlen, aber dafür Werbung in Kauf nehmen müsst.

So umgeht ihr die Werbung auf Prime Video: Für 2,99 US-Dollar mehr im Monat gibt's Werbefreiheit. Euro-Preise stehen aktuell noch aus, wir gehen allerdings davon aus, dass es sich in Deutschland auf etwa 3 Euro pro Monat belaufen wird.

Was ist eigentlich der beliebteste Streaming-Dienst in Deutschland?

Es gibt Ausnahmen. Live-Ereignisse wie Sport oder Konzerte werden weiterhin mit Werbung versehen, auch wenn ihr die zusätzliche Gebühr zahlt.

Amazon behauptet, der Schritt sei notwendig, da originäre Inhalte mehr kosten, sie aber den regulären Preis nicht in die Höhe treiben wollen. Man werde darauf abzielen, deutlich weniger Werbung zu zeigen als das lineare Fernsehen und andere Streaming-TV-Anbieter, so heißt es.

Zum Vergleich: Auf Netflix seht ihr gemäß des günstigsten Tarifs vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde, aufgeteilt in 15- bis 30-sekündige Clips, die bevor oder während eines Films oder einer Serie spielen.

Wann kommt die Werbung?

Laut der Quelle geht’s im Frühjahr 2024 los. Die ersten Länder, die Werbung angezeigt bekommen, werden sein:

Deutschland

Großbritannien

USA

Kanada

Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien sollen dann später im Jahr folgen.

Erst im August kündigte Disney Plus Preisänderungen an. In den USA gibt es bereits einen Tarif mit Werbung, der vermutlich auch nach Deutschland kommen wird. Indessen schafft Netflix eines seiner Abos ab.

Amazon folgt den Fußstapfen von Netflix und wird ab 2024 Werbung in seiner Prime Video-App anzeigen, die ihr nur umgehen könnt, wenn ihr drei Euro pro Monat extra zahlt. Ist euch das die Werbefreiheit wert? Nutzt ihr Amazon Prime Video regelmäßig? Glaubt ihr, dass Werbung bei Streaming-Diensten bald Standard wird?