Zwei RAM-Riegel bestellt, aus Versehen eine Kiste mit 50 Stück bekommen – und richtig reagiert

Fehler passieren, auch einem Versandriesen wie Amazon und seinen Partnern. Das hat vor kurzem ein Shop-Besitzer für PCs festgestellt, der eigentlich nur zwei DDR4-RAM-Riegel als Backup für die langsameren System in seinem Geschäft besorgen wollte (via Mein-MMO).

Beim Öffnen des Kartons bekam er nicht wie erwartet ein Zweierpack mit insgesamt 32 GByte Speicher zu Gesicht, sondern gleich von 25 davon, wie im passenden Foren-Beitrag und auf dem folgenden Bild zu sehen:

Zusammen kommen die 50 RAM-Riegel auf eine Kapazität von 800 GByte. In einem ähnlichen Fall hat Amazon statt 16 immerhin 160 GByte RAM verschickt.

Typische Desktop-Systeme bieten zwar maximal für vier Speichermodule Platz. Da es sich hier aber um einen Shop-Besitzer handelt, hätte der Käufer beruflich durchaus Verwendung für so viele Speicher-Kits.

Seine spontane Reaktion ist aber anders ausgefallen.

Laut eigenen Angaben in den Kommentaren bei Reddit hat der Mann den fehlerhaften Versand bereits kurz nach dem Öffnen des Pakets sowohl Amazon als auch dem Verkäufer gemeldet.

Das richtige Verhalten, um absolut sicher zu gehen, dass man rechtlich keine Schwierigkeiten bekommt - auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass sich aus so einem Fall ein Rechtsstreit ergibt.

Schließlich dürfte meist vorher eine neutrale Kontaktaufnahme zur Klärung der weiteren Schritte erfolgen, sei es wie in diesem Fall durch den Käufer oder durch den Verkäufer. Zudem sieht der Anwalt Jens Thurn für IT-Recht, Datenschutz- und Urheberrecht primär den Händler in der Pflicht:

Eine aktive Mitteilungspflicht des Käufers besteht nicht. Der Verkäufer hat vielmehr den Ausgang einer Ware zu kontrollieren und zu prüfen, dass dieser seinen Kunden nicht überliefert.

Erst wenn der Verkäufer sich beim Käufer meldet und die überlieferte Ware zurückverlangt, gleichzeitig aber anbietet, sämtlichen Aufwand und Kosten für die Rücksendung zu tragen, trifft den Käufer die Verpflichtung, die Waren zurückzusenden.

Der Rückforderungsanspruch verjährt innerhalb der Regelverjährungsfrist, also nach Ablauf von drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (hier also bei einer Lieferung in 2023 am 31.12.2026)