Assassin's Creed Valhalla ist noch nicht einmal erschienen, schon gibt es die ersten Theorien zum Setting des Nachfolgers. Reddit-Nutzer nstav13 glaubt in alten Artworks Hinweise darauf gefunden zu haben, dass der Nachfolger des Wikinger-Teils entweder in China oder Japan spielen könnte.

Was könnte auf ein Asia-Setting hindeuten?

Grund für die Vermutung ist der Artstation-Account von John Bigorgne. Der arbeitet für Ubisoft Montreal und hat bereits an Lineage und Syndicate mitgewirkt. Im Jahr 2017 lud er zwei Bilder auf seinem Account hoch, die ein asiatisches Setting zeigen. Auf beiden lässt sich ein Charakter mit der typischen Assassinen-Kluft erkennen. Die entsprechenden Artworks haben wir euch wie folgt verlinkt:

Auch Valhalla wurde so bekannt: Während es sich hierbei um eine nicht bestätigte Theorie eines Fans handelt, wäre es nicht das erste Mal, dass Artworks auf die Arbeiten zu einem neuen Assassin's Creed hinweisen. Bereits vor zwei Jahren - also lange vor der offiziellen Ankündigung von Valhalla - fand man ebenso ein Wikinger-Artwork auf Artstation. Später stellte sich dann heraus, dass es sich dabei tatsächlich um eine echte Konzeptzeichnung für das noch kommende Valhalla handelte.

Was spricht gegen die Fan-Theorie?

Die Bilder auf Artstation werden eindeutig als »Fan Art« identifiziert. Damit sind sie nicht offiziell womöglich kein Teil eines Projekts, an dem Ubisoft gerade arbeitet. Wahrscheinlich handelt es sich bei beiden Entwürfen um ein Freizeitprojekt des Künstlers.

Und selbst wenn es sich um offizielle Zeichnungen handeln würde, garantiert dies noch nicht das Setting des nächsten Assassin's Creed. Konzeptzeichnungen werden nicht zwangsläufig umgesetzt, sind Teil eines langen, kreativen Entwicklungsprozess und verschwinden oft schnell wieder in der Versenkung.

Ubisoft selbst erklärte zudem im Jahr 2014, dass man eher nicht an einem Ableger der Serie in Japan interessiert sei. Direkt schade, da unsere Leser einer Umfrage zufolge definitiv an einem Assassin's-Creed-Spiel mit Ninjas oder Samurai interessiert wären.

Seitdem sind jedoch sechs Jahre vergangenen und die Einstellung der Entwickler könnte sich geändert haben. Gerade durch das PS4-exklusive Ghost of Tsushima ist ein Japan-Setting heutzutage wohl populärer als zuvor. Ubisoft hat weiterhin noch keinerlei Informationen zu dem Assassin's Creed nach Valhalla bekannt gegeben - Valhalla muss ja auch erstmal am 17. November 2020 erscheinen.

Welche Details in den »Fan Arts« stecken könnten

Unabhängig von den Gründen, die gegen seine Argumentation sprechen, hat der Reddit-User nstav13 die Artworks von John Bigorgne genauer unter die Lupe genommen. Dabei möchte er analysieren, welches potentielle Setting gezeigt werden könnte - ist die asiatische Kultur doch extrem vielfältig und stecken die wichtigsten Hinweise meist im Detail.

Wird Japan oder China gezeigt?

Die Bilder selbst sollen der Argumentation von nstav13 zufolge China zeigen. Darauf deuten eine Reihe von Punkten hin. Der Stil der beiden Werke erinnere so an jenen, der im mittelalterlichen China gebräuchlich war und bereits für die Artworks von Assassin's Creed Chronicles: China eingesetzt wurde.

Weiter soll es sich bei der abgebildeten Festung um eine jener handeln, wie sie während der Yuang, Ming- oder Qing-Dynastie gebaut wurden. Darauf deutet auch die Rüstung und Bewaffnung der im Bild dargestellten Soldaten hin. Die ähneln weniger dem typisch japanischen Design, sondern mehr den Soldaten der Yuan- und Qing-Dynastie. So lassen sich chinesische Daos und Schusswaffen erblicken.

Wären beide Settings für Assassin's Creed plausibel?

Dem Reddit-Nutzer zufolge müsste das nächste Assassin's Creed in China spielen. Danach könnte Japan als Setting herhalten, da sich das grundlegende Design der beiden Länder zumindest oberflächlich ähnelt und somit Assets wiederverwendet werden könnten - natürlich sind die weiteren Unterschiede zwischen den potentiellen Settings gravierend und müssten entsprechend hervorgehoben werden.

Im Endeffekt wären beide potentielle Settings für Assassin's Creed plausibel: Gerade das feudale Japan würde sich für die Meuchelmörder-Reihe anbieten, assoziiert man mit dem Setting doch häufig Ninjas, die ihre Opfer aus den Schatten heraus attackieren. China als Schauplatz erkundete Assassin's Creed wiederum bereits - allerdings nur im Zuge eines Spin-offs.

Ob China und Japan letztendlich tatsächlich mal mit einem Hauptteil der Assassin's-Creed-Reihe erkundet werden, muss sich erst zeigen. Und dann hoffentlich im Zuge einer offiziellen Ankündigung - und nicht nur basierend auf der Fan-Theorie eines Reddit-Users. Dazu wird es aber wahrscheinlich erst kommen, sobald Valhalla am 17. November 2020 erschienen ist. So weit wir zumindest aktuell wissen, steht demnach die Zukunft von Assassin's Creed noch in den Sternen.