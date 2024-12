Er behauptete, Bitcoin erfunden zu haben, und verklagte den Twitter-Gründer auf 1 Billion Euro – Jetzt muss er ins Gefängnis

War er der Erfinder von Bitcoin? Laut einem Londoner Gericht sicherlich nicht. (Bild: Tweaktown)

Der australische Informatiker Craig Wright hat sich selbst ins Rampenlicht eines Londoner Gerichts gerückt und bereut es jetzt wahrscheinlich.

Craig Wright hatte eine 911 Milliarden Pfund (etwa 1,1 Billionen Euro) schwere Klage gegen Square Up Europe Limited eingereicht, eine Tochtergesellschaft des Zahlungsunternehmens Block von Twittergründer Jack Dorsey. Damit verstieß er gegen eine bestehende einstweilige Verfügung (via TweakTown).

Das Gericht hat ihn am vergangenen Donnerstag wegen Missachtung des Gerichts verurteilt.

Falscher Anspruch auf Bitcoin

Wright behauptet seit Jahren, der Schöpfer von Bitcoin zu sein, der 2008 das wegweisende Whitepaper unter dem Pseudonym »Satoshi Nakamoto« veröffentlicht haben soll.

Doch das Gericht in London entschied, dass Wright wiederholt gelogen und Dokumente gefälscht hat, um seine Behauptung zu untermauern.

Bereits im Mai 2024 reichte die Crypto Open Patent Alliance (COPA) eine Klage ein, um Wright daran zu hindern, Bitcoin-Entwickler aufgrund seiner vermeintlichen Urheberschaft zu verklagen. In diesem Verfahren stellte das Gericht ebenfalls fest, dass Wright mehrfach gelogen und Dokumente gefälscht hatte.

Jonathan Hough, Anwalt von COPA, bezeichnete Wrights jüngste Klage als einen »verzweifelten PR-Stunt, um seine sektenähnlichen Anhänger bei der Stange zu halten«.

Wright wiederum verteidigte sich vor Gericht und sagte, er glaube nicht, dass er in Missachtung des Gerichts gehandelt habe. Er bot an, die Klage so anzupassen, dass sie nichts mit dem Eigentum an der Schöpfung des Bitcoin-Systems zu tun habe.

Urteil: ein Jahr im Gefängnis

Richter James Mellor stellte am Donnerstag fest, dass Wright durch die Klage gegen Block gegen die einstweilige Verfügung verstoßen hat, die ihm wegen der Klage von COPA auferlegt wurde.

Als Konsequenz verhängte Mellor eine einjährige Gefängnisstrafe, die allerdings für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem wurde Wrights Klage gegen Block und andere abgewiesen. Wright kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Der Angeklagte war am Mittwoch zu einer Anhörung nicht erschienen, nahm jedoch per Video an der Urteilsverkündung teil. Dabei weigerte er sich, bekanntzugeben, in welchem Land er sich aktuell aufhält.