In einer dänischen Stadt werden die Laternen mit roten Lichtern versehen. Es klingt wie in einem Horrorfilm, aber es macht Sinn

Rot leuchtende Straßenlaternen? Fledermäuse freuen sich. (Bild: Rune Brandt Hermannsson)

Was würdet ihr denken, wenn ihr durch ein paar Dörfer fahrt und eines davon ist in ein tiefes rotes Licht getaucht?

Wer in den letzten Jahren auch nur einen Trailer zu einem Horrorfilm geschaut hat, könnte sich vielleicht an die Lichtstimmung aus dem ein oder anderen Gruselstreifen erinnert fühlen.

Doch wir können Entwarnung geben: Solltet ihr mal durch Dänemark reisen und ihr entdeckt ein blutrot beleuchtetes Dorf, ist das nur zum Wohl der hiesigen Tiere - vor allem der Fledermäuse. Doch auch Menschen sollen davon profitieren.

Rotes Licht fürs Tierwohl

Das dänische Dorf Gladsaxe, 13 Kilometer nördlich von Kopenhagen. (BIld: Xataka.com)

Die dänische Gemeinde Gladsaxe, hat ihre Straßenlaternen auf rotes Licht umgestellt (via afry.com). Diese Entscheidung basiert auf mehreren Studien, die besagen, dass rotes Licht Fledermäuse und andere nachtaktive Tiere weniger stört oder negativ beeinflusst.

»Insgesamt hoffen wir, dass die neue Beleuchtung von allen begrüßt wird und dass das rote Licht nicht nur einen funktionalen, sondern auch einen symbolischen Wert hat. Das rote Licht soll den Passanten bewusst machen, dass dies ein besonderes Naturgebiet ist, das wir schützen wollen.« Philip Jelvard, Lichtdesigner bei Light Bureau

Doch nicht die komplette Stadt ist nachts in rotes Licht getaucht. An bestimmten Punkten, insbesondere an Kreuzungen, die von Radfahrern genutzt werden, wird weiterhin das herkömmliche warme Weiß genutzt.

Auch der Mensch hat etwas davon

Für Menschen soll das Licht weniger grell und störend sein. Außerdem ermöglicht es Nachts den Weg zu finden, ohne das die Dunkelheitsanpassung der Augen beeinträchtigt wird.

Das heißt: Die Augen bleiben selbst in gut beleuchteten Gegenden an die Dunkelheit gewöhnt, um in weniger hellen Bereichen besser sehen zu können.

Dieses Projekt ist Teil der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung durch die Gemeinde Gladsaxe. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Bedingungen für Tiere, Menschen und Artenvielfalt zu schaffen.

Wie würdet ihr darüber denken, wenn bei euch die Straßen in rotem Licht erhellt würden? Denkt ihr, ihr würdet euch schnell daran gewöhnen? Hättet ihr vielleicht etwas dagegen, oder hättet ihr nichts dagegen, wenn es bei euch so wäre? Denkt ihr, das Prinzip wäre auch in größeren Städten sinnvoll? Wie groß dürfte eine Stadt höchstens sein? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!