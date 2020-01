Die neue GameStar 02/2020 - Digital im GameStar Plus Heftarchiv

In unserem Magazin-Teil schauen wir mit dem Atari-Heimcomputer weit in die Vergangenheit und in die Gegenwart sowie Zukunft von Epic und Steam. Damit dürfte für eigentlich jede Spielergeneration was dabei sein.

Unser Heftarchiv ist kein staubiger Raum in der hintersten Ecke des Gebäudes, nein es ist vielmehr die Bibliothek von Alexandria ausschließlich befüllt mit GameStar Heften. Oder wie der Archivturm auf Scarif, aus dem Star Wars Universum. Unsere emsigen Bibliothekare sind sogar so effektiv, dass die neuste GameStar Ausgabe ganze drei Tage vor Erscheinen im Handel schon im Heftarchiv digital verfügbar ist.

Mobil lesen – Das digitale Heft auf jedem Gerät

Mit dem Heftarchiv hast du alle deine GameStar-Hefte immer griffbereit. Alle Hefte seit der ersten Ausgabe 1997 bis zum aktuellen Heft auf deinem Smartphone, Tablet und PC/Mac lesen.

Offline verfügbar – Hefte und Videos herunterladen

Du bereitest dich auf eine Reise vor und hast wahrscheinlich keine Verbindung zum Internet? Oder du willst einfach dein Datenvolumen unterwegs schonen? Kein Problem! Du kannst jedes Heft aus dem Heftarchiv herunterladen.

Ohne DVD – Heft-Videos online anschauen

Alle GameStar Heft-Videos in deinem Konto. Mehr als 2.500 Videos exklusiv für Leser der GameStar. Von unseren ersten Test-Videos, über die Kult-Serien "Raumschiff GameStar" und "Die Redaktion" bis hin zu den aktuellen Spiele-Previews und Tests.

Häufige Fragen zum Heftarchiv

Wie kommt man an das Heftarchiv?

Das Heftarchiv ist ein Upgrade zu GameStar Plus und lässt sich entweder direkt mit Plus bestellen oder jederzeit nachrüsten.

Das Heftarchiv lässt sich mit jeder Laufzeit kombinieren und ist für Heft-Abonnenten günstiger.

Einfach www.gamestar.de/Plus/Abo/Pakete/ aufrufen Eine Laufzeit auswählen In dritten Schritt das Heftarchiv auswählen Nach der Bestellung hast du Zugriff auf alle Inhalte des Heft-Archivs

Ich habe GameStar Premium, wie bekomme ich das Heftarchiv?

Nutzer, die seit GameStar Premium aktiv sind, haben das Heftarchiv automatisch und ohne Aufpreis zur Verfügung. Wenn du dich dazu zählen kannst, gehörst du zu unseren Veteranen. Vielen Dank für deine Treue!

Ich habe schon euer Heft abonniert, was bringt mir dann das Heftarchiv?

Erst mal vielen Dank, dass du unser Heft abonniert hast! Das Heftarchiv hat für dich den Vorteil, dass du jedes GameStar Heft immer bei dir haben kannst, im Zug, im Flugzeug, am Strand oder auch im Büro. Außerdem bekommen Heft-Abonnenten bis zu 40% Rabatt auf GameStar Plus und das Heftarchiv.

Und du bekommst zeitgleich mit deinem gedruckten Heft auch digitalen Zugriff auf die aktuelle GameStar. Das ist besonders praktisch, wenn du gerade im Urlaub bist und du dein Heft nicht entgegen nehmen kannst.

Was ist eigentlich GameStar Plus?

GameStar Plus liefert dir Interviews, Previews, Videos und Kolumnen aus den Federn der Plus-Redaktion. Wenn dich die folgenden Themen ansprechen wirst du mit Plus glücklich werden:

Was haben sich Spieleentwickler bei ihrem Spiel gedacht?

Wie entstehen Spiele, von der Idee bis zum fertigen Spiel?

Was läuft hinter den Kulissen der Spielebranche ab?

Was kann der kommende Blockbuster und wie soll ich mit meinem Hype umgehen?

Was war eigentlich vor 10 Jahren ein gutes Spiel und wie schlägt es sich heute?

